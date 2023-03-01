كم ينفق العالم على تأمين البيانات الشخصية؟.. «كاسبرسكي» تجيب

كشفت دراسة حديثة لـ «كاسبرسكي»، عن استخدام الأجهزة المنزلية الذكية، ومواقف المستخدمين تجاهها بالشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، أن ما يزيد عن النصف 51%، يشعرون بمسؤوليتهم عن أمن أجهزتهم الرقمي.

اهتمام متزايد من جيل z لحماية أجهزتهم المنزلية الذكية من الهجمات

وأضافت الدراسة، أنَّ جيل Z أو أبناء الألفية الثالثة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً حاليا، أبدوا اهتماماً ملحوظاً بحماية الأجهزة الذكية في منازلهم، وسط توقعات من محللي الأسواق، بنمو متسارع وملحوظ لاستهلاك بعض شرائح الأجهزة المنزلية الذكية عالميا.

مبيعات الأقفال وأنظمة الأمن الذكية ستتضاعف بحلول 2030

وتابعت الدراسة، أنَّه من المتوقع أن ينمو حجم شريحة أنظمة الأمن الذكية وشريحة الأقفال الذكية، ليزيد بأكثر من الضعفين ليسجل 106,3 مليار دولار و13.1 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2030.

وكشف تقرير دراسة كاسبرسكي الجديدة عن التأثير الذي تُحدثه زيادة استخدام الأجهزة الذكية في مواقف المستخدمين تجاه مشكلات الأمن والحماية، أوضحت «كاسبرسكي» في دراستها، أنَّه يمكن تفسير الرغبة في الشعور بالمسؤولية عن حماية الأجهزة المنزلية الذكية بوجود مخاوف من اختراقها.

وتُظهر الدراسة أن أكثر من نصف المستخدمين يشعرون بالقلق بشأن تعرض شبكتهم المنزلية للاختراق، وبشأن التجسس عليهم عبر راوتر الإنترنت اللاسلكية أو نظام كاميرات المراقبة عبر الإنترنت 58%.

وأشار المشاركون في الدراسة إلى أن أكبر مخاوفهم تتعلّق بأمن أنظمة المراقبة المنزلية والكاميرات المتصلة بالإنترنت، والأبواب والأقفال الذكية، إذ أقرّ ثلث المستخدمين بشعورهم بالقلق الشديد حيال أمنهم وسلامتهم، وقال 32% من مستخدمي أنظمة المراقبة أو الأنظمة الأمنية أنهم «قلقون للغاية» بشأن أمن أجهزتهم وسلامتها، فيما أبدى 53% غيرهم إما «قلقاً» أو «قلقاً إلى حدّ ما» تجاه هذه الأنظمة.

وتشمل قائمة الأجهزة المثيرة للقلق الكاميرات المتصلة بالإنترنت لمراقبة الأطفال والحيوانات الأليفة، والأبواب والأقفال الذكية، والتي قال عنها 33% و35% من المستطلعة آراؤهم في الدراسة أن أمنها «مسألة تثير قلقاً شديداً» في رأيهم.

وتتضمّن الأجهزة التي تتسبب في أقلّ درجات القلق للمستخدمين، أجهزة التنظيف الذكية، مثل المكانس المتصلة بالإنترنت، فقد ذكر 34% أن أمنها لا يهمهم على الإطلاق، وتبنّى هذا الموقف 29% من المستخدمين بشأن أنظمة التحكّم بجوّ المنزل، و32% بشأن أنظمة الإضاءة الذكية.

تيتوفا: زيادة الإقبال على شراء أجهزة الأمن المنزلية

وقالت مارينا تيتوفا، نائب الرئيس لتسويق المنتجات الاستهلاكية لدى كاسبرسكي، إن المستخدمين باتوا يولون اعتبارات أمن الأجهزة المنزلية الذكية المزيد من الاهتمام، مع تنامي معدلات الإقبال على اقتناء هذه الأجهزة، مشيرةً إلى أنهم يسعون لضمان تجربة استخدام آمنة وخالية من المتاعب في إطار رغبتهم بالاعتماد على هذه الأجهزة والأنظمة لمدة طويلة.