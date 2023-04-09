مسجد سيدي شبل بالمنوفية.. قبلة المصلين وفرحتهم في شهر رمضان

قبل أيام من شهر رمضان 2023 تم الإعلان عن الانتهاء من ترميم مسجد سيدي شبل في محافظة المنوفية، والذي يعد من أشهر المساجد وقبلة الآلاف من أهالي مدينة الشهداء، والمحافظات الأخرى، لوجود مقام سيدي شبل الأسود به، والذي يعد من آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم.

مسجد سيدي شبل.. قبلة المواطنين في جميع المحافظات

وقال المهندس محمد ربيع أحد أهالي مدينة الشهداء في المنوفية، إن المقاول أنهى العمل في ترميم وتجديد المسجد بالكامل بالجهود الذاتية قبل أيام من شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن جميع الأهالي كانوا ينتظرون ويطالبون بسرعة الترميم ليكون جاهزا للصلاة في شعر رمضان.

وأضاف «ربيع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المسجد يعد قبلة المصلين في مركز الشهداء ومحافظة المنوفية ويأتي إليه المواطنين في جميع القرى، نظرًا لارتباط الجميع بآل البيت وحبهم لآل البيت حيث يعد المسجد من مساجد آل بيت النبي، وله محبة كبيرة في قلوب المصريين، ويأتي إليه المصلون من الصعيد والإسكندرية وباقي المحافظات للصلاة فيه، فضلًا عن الاحتفال بمولد سيدي شبل سنويًا في محيط المسجد.

مسجد سيدي شبل في مركز الشهداء بالمنوفية

ويعد مسجد سيدي شبل المنسوب إلى محمد بن الفضل والذي لقب بأمير الجيش حتى بعد استشهاده في الثاني عشر من ربيع الأول عام 40 هجريا، من المساجد التاريخية في محافظة المنوفية، ويعد أقرب إلى الطراز العثماني في الإنشاء، ويحتوي على مقام لسيدي شبل وبعض المقتنيات الأثرية والتاريخية.