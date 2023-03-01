افتح حساب توفير لابنك بـ500 جنيه وعائد يصل إلى 8.5%.. إليك 4 بنوك

يرغب الآباء في تأمين مستقبل أطفالهم، وتوفير مدخرات تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة، وبالتالي تتنافس البنوك العاملة في مصر على إصدار منتجات تتناسب بشروطها ومميزاتها مع حجم تلك المدخرات، وبعائد مغري وتنافسي قادر على جذب الأموال، وجميع عوائدها مُعفاة من الضرائب بجانب بساطة الإجراءات التي لا تزيد عن تقديم البطاقة الشخصية.

حساب توفير الشباب من بنك مصر

يعد حساب توفير الشباب من بنك مصر الأعلى من حيث العائد لمن أعمارهم لا تقل عن 16 عاما، و500 جنيه حد أدنى لفتح الحساب، وعائد ودوريات صرف متنوعة فالعائد الشهري 8% والربع سنوي بـ 8.25% ونصف السنوي 8.375% والسنوي 8.5%.

ووفقا للبنك، فإنَّه عند وصول المدخرات إلى 20 ألف جنيه يطبق تطبيق عائد الشرائح المعلنة للمبالغ الأعلى من ذلك، ويمكن إصدار بطاقة خصم فوري للعام الأول من فتح حساب التوفير.

حسابات توفير المستقبل من البنك الأهلي

فيما يتيح البنك الأهلي المصري عوائد مميزة على حسابات توفير صغار السن أو حساب المستقبل للشباب، شرط ألا يقل العمر عن 16 عام وبدون حد أدنى لفتح الحساب، فيما يبدأ احتساب العائد عند وصول المدخرات إلى أكثر من 3 آلاف جنيه.

كما يتوافر دوريات صرف متنوعة للعائد الذي يصل إلى 6% عند صرفه شهريا و6.10% لدورية الصرف ربع السنوي و6.15% كل 6 أشهر و6.25% عند الصرف سنويا.

ويوجد حد أقصى لحساب توفير المستقبل من البنك الأهلي، وذلك عند وصول المدخرات إلى 500 ألف جنيه، مع إصدار وثيقة تأمين مجانية على الحياة ومحفظة الهاتف معفاه من المصروفات لمدة عام.

حسابات توفير القصر من البنك الزراعي

يصدر البنك الزراعي المصري حسابات توفير تستهدف صغار السن الذين لا يقل عمرهم عن 16 عام، بحد أدنى 100 جنيه لفتح الحساب وفائدة 6.25% سنويا ودورية صرف واحدة ربع سنوية، مع إصدار بطاقة خصم مباشر للسحب والإيداع.

حسابات توفير بنك القاهرة للشباب

لا تشترط حسابات «وفر» من بنك القاهرة للشباب الذين لا يقل عمرهم عن 16 عاما، حد أدنى لفتح الحساب أو احتساب العائد، والفائدة سنوية تصل إلى 3% بدورية صرف شهرية، كما يتميز بإمكانية إصدار أوعية إدخارية أخرى مثل الشهادات والودائع وربطها بالحساب.