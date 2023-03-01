مميزات أول صندوق استثماري لبنك ناصر «AZ» وفقا للشريعة الإسلامية

أطلق بنك ناصر الاجتماعي، أولى صناديق الاستثمار، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت اسم «ناصر AZ» بالتعاون مع شركة أزيموت مصر، والذي يهدف إلى إيجاد أداة استثمارية ذات درجة عالية من السيولة، تتمثل في إمكانية الشراء والبيع اليومي للوثيقة بدون أي مصروفات، وتحقيق عائد يومي تراكمي لحامل الوثيقة يفوق متوسط العائد على الودائع المصرفية والحسابات الجارية.

ويجرى هذا عن طريق استثمار أصول الصندوق في أدوات مالية ذات درجة عالية من السيولة، وآجال استحقاق مختلفة تتمتع بدرجة منخفضة من المخاطر بهدف المحافظة على الأموال المستثمرة.

مميزات الصندوق للمستثمرين

يعتبر الصندوق أداة استثمارية ذات سيولة عالية، حيث يسمح للمستثمرين شراء وبيع الوثائق على أساس يومي، بلا أي رسوم شراء أو استرداد.

يفوق عائد الصندوق عوائد كل من حسابات الجاري التوفير والودائع لأجل حيث تتكون المحفظة من أدوات متنوعة الآجال بعوائد مختلفة، ولا يوجد حد أدنى أو أقصى على الإيداع أو الأرصدة.

عائدات معفاة من الضرائب

ويعتبر الصندوق إحدى طرق الاستثمار التي تتمتع بالحد الأدنى من مخاطر الاستثمار لطبيعة استثمار المحفظة، ويجرى استثمار الأموال في أدوات حكومية وودائع بنكية تخضع لأحكام البنك المركزي، وتتمتع عائدات الاستثمار في الصندوق بأنها معفية من الضرائب.