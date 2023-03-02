«المركزي» يطرح أذون خزانة في البنوك الثلاثاء.. «بعائد أعلى من الشهادات»

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 78.5 مليار جنيه، الثلاثاء المقبل، نيابة عن وزارة المالية للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

جاذبية أدوات الدين المصرية

تحظى أدوات الديّن قصيرة الأجل أذون الخزانة المصرية بجاذبية كبيرة وإقبال أكبر، في ظل العوائد المجزية التي تدفعها وزارة المالية، مقابل سحب وتدبير السيولة اللازمة للإنفاق على أبواب الموازنة، عبر عطاءات لأذون الخزانة، يتولى إدارتها نيابة عن الوزارة، البنك المركزي المصري.

سعر الفائدة يقترب من 22.5%

كان «المركزي» رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة في العطاءات الأخيرة، لتصل لـ22.449% يوم 28 فبراير الماضي على أذون الـ9 أشهر، كما رفع سعر الفائدة على أذون الـ6 أشهر لـ21.962%، وصعد بسعر العائد على أذون 12 شهرا لـ22.393%، في حين استقر السعر على أذون الـ3 أشهر لـ20.290%..

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 16.25% و17.25% على الترتيب ذاته، في اجتماعها الأخير أول فبراير الماضي، مبقيةً بذلك على سعر الكوريدور على مستويات ديسمبر 2022، بعد زيادة 8% على أسعار الفائدة في عام 2022.

منافسة المنتجات المصرفية

وتنافس أذون الخزانة المصرية، المنتجات المصرفية مثل الشهادات الادخارية والودائع، لأسباب تتعلق بالعائد المجزي الذي يفوق أي شهادة أو وديعة داخل البنوك، إضافة إلى أنّها ذات أجل قصير، وتناسب الراغبين في دورات سريعة لمدخراتهم، فتبدأ أجال أذون الخزانة من 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر وسنة.