استخدام كشافات السيارة يعرضك للغرامة في 3 حالات.. ما هي؟

ينظم قانون المرور الجديد، حركة السير على الطريق بما يضمن الحفاظ على سلامة السائقين والركاب وكذلك المارة، لذلك وضع بعض المخالفات التي لا يجوز ارتكابها، وإلا تعرض مرتكبها لغرامة أو عقوبة على حسب نوع المخالفة، من بينها ما يتعلق باستخدام الإضاءة.

حدد قانون المرور في لائحة المخالفات والعقوبات المرورية بعض المخالفات في حالة استخدام الإضاءة، التي لا يجوز ارتكابها، وإلا تعرض صاحبها للعقوبة.

قانون المرور

في المادة رقم «74» حدد قانون المرور بعض الحالات المخالفة المتعلقة باستخدام الإضاءة، والتي يعاقب عليها قانون المرور بغرامة مالية لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

مخالفات المرور

وتأتي هذه الحالات المخالفة على النحو التالي:

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الاستعمال أو غير موجودة.