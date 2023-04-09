دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2023.. «اللهم تولى أمري بلُطفك»

ترديد الأدعية طوال أيام شهر رمضان، من العادات الأساسية لدى الأمة الإسلامية خلال الشهر المبارك، بجانب أداء الفروض الأساسية مثل الصلاة والصوم والزكاة، لاستغلال «بركة رمضان» خير استغلال، وجمع أكبر عدد من الحسنات، ومن بينها ترديد دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر إذ يمكن للمسلم أن يدعو الله بما يشاء من خير الدنيا والآخرة ضمن دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان.

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2023

وتستعرض «الوطن» دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2023 الذي يمكن ترديده على سبيل المثال لا الحصر، ومنها:

الأدعية المستحبة في اليوم التاسع عشر من رمضان 2023

«اللهمّ أصلح لي ديني الّذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي الّتي فيها معاشي، وأصلح لي أخرتي الّتي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كلّ خير، واجعل الموت راحة لي من كلّ شرّ».

دعاء اليوم 19 رمضان 2023

ويمكن أيضا ترديد دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان 2023 كالآتي: «أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير».

«يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، الطف بِي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلتُ بك حاجتي كُلها، الظاهرة والباطنة».

الأعمال المستحبة في اليوم التاسع عشر من رمضان 2023

ومن الأعمال المستحبة في اليوم التاسع عشر من رمضان 2023 أو في أي يوم الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على وقتها وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.