مدبولي: مصر تحتاج إلى 70 تريليون جنيه ليشعر كل مواطن بالتطور والتنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة أنفقت ما يقرب من 5 مليارات جنيه في التعليم العالي، لزيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة وتنشئ العديد من المعاهد الحكومية والخاصة.

وأضاف مدبولي، في كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنيا، نقلتها قناة اكسترا نيوز: «أهم وأحد جامعة نحن سعداء بأنها دخلت هذا العام الدراسي هي جامعة المنيا الأهلية كواحدة من الجامعات التي وجّه الرئيس السيسي بأن تُبنى في أسرع وقت ممكن لتوفير خدمة تعليمية مميزة لأبناء مصر في كل المحافظات».

وتابع رئيس الوزراء: «على مستوى الرعاية الصحية، كان تحسين مستوى الخدمة أهم شيء وشغلنا الشاغل، وجرى تنفيذ حجم كبير جدا من المشروعات سواء في إنشاء وتطوير مستشفيات ومراكز ووحدات صحية وتجاوزت التكلفة نحو 7 مليارات جنيه إضافة إلى مشروعات حياة كريمة».

وأكد: «نصيب المنيا من تكلفة العلاج على نفقة الدولة في 2014 كان 141 مليون جنيه مقابل 500 مليون جنيه في العام الماضي، أي إنّها تضاعفت 250%، وأيضا فإنّ عدد الذين جرى علاجهم من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة كان 78 ألف حالة في عام 2014، ووصلنا إلى 147 ألف حالة في عام 2022».

وشدد على أن هناك تحديات مازالت مستمرة على مستوى الريف وتطوير الوحدات المحلية ومستوى بعض الخدمات التي ما زال أهالي المنيا يقولون إنه مع كل التطوير هناك بعض التخصصات الناقصة ما يضطر الأهالي إلى السفر للقاهرة أو بعض المحافظات القريبة: "نؤكد أن مشوارنا مازال طويلا، وأن الدولة المصرية أنفقت 7 تريليونات جنيه في المشروعات، فإن مصر تحتاج إلى 70 تريليون جنيه حتى يشعر كل مواطن في مصر بمستوى التطور والتنمية التي تصر الدولة على تحقيقه.