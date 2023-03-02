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عاجل.. مصر تواصل تقديم مئات الأطنان من المساعدات لسوريا وتركيا بحرا

كتب:

محمد مجدي
02:45 م | الخميس 02 مارس 2023
عاجل.. مصر تواصل تقديم مئات الأطنان من المساعدات لسوريا وتركيا بحرا

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار تقديم المساعدات الإغاثية إلى سوريا وتركيا في إطار الدعم والتضامن المصري مع أبناء الشعبين أعقاب الزلزال المدمر بكلا الدولتين، غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحري التجاري المصري من ميناء العريش البحري متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا وميناء ميرسن بجنوب تركيا، لتفريغ حمولتها من مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وبيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر، ومن المقرر دفع المساعدات إلى المناطق المنكوبة بسوريا وتركيا للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

وأعرب مسؤولو الدولتين عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية إلى تركيا وسوريا في إطار التضامن المصري مع كلتا الدولتين أعقاب الزلزال المدمر.

تأتي تلك المساعدات استمرارا للدور المصري الرائد تجاه مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.