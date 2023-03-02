أسعار الحديد في الشركات المصرية اليوم

نشرت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أبرز أسعار الحديد اليوم، في الشركات المختلفة، لاطلاع الراغبين في تشييد منازلهم أو المهتمين بمتابعة سوق العقارات، على الأسعار والتي تؤثر بدورها على الأسمنت والطوب وغيره من مواد البناء.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الحديد اليوم الخميس الموافق 2 مارس.

أسعار الحديد اليوم

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 27864.29 جنيه.

- كما سجل سعر حديد عز للطن اليوم نحو 28768.08 جنيه.

- سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 28300 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 27000 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد المراكبي إلى نحو 27000 جنيه للطن.

- بلغ سعر الطن من حديد العشري نحو 27000 جنيه للطن.

- سجل سعر الطن من حديد المعادي اليوم نحو 27000 جنيه.

- وصل سعر الطن في حديد مصر ستيل إلى نحو 27000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد الداخلية سعر 28300 جنيه.

- وصل سعر الطن من حديد عطية إلى نحو 27500 جنيه.

- كما تراوح سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية اليوم الخميس بين 26000 و26200 جنيه.