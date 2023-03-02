السيسي: المصريون يسطرون كل يوم ما يدلل على عظمتهم وأصالتهم

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمته اليوم بتحية واجبة إلى أهل صعيد مصر الكرام خاصة، وإلى كل الشعب المصري بصفة عامة، قائلا: «الشعب يسطر كل يوم ما يدلل على عظمته وأصالته الممتدة بامتداد تاريخ أمتنا العظيم، الأمة المصرية، التي صنعت الحضارة وكتبت التاريخ، تسعى بدفع الحاضر لصياغة المستقبل».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية في محافظة المنيا، «ليوم جميل أن أتواجد بينكم اليوم في صعيد مصر الطيب، وكم كانت سعادتي وفخري حين شاهدت كيف صنعت أيادي المصريين الإنجاز، وأرست جهودكم المخلصة خارطة جديدة للوطن، وتفاؤلي بشباب مصر الذين يصنعون التاريخ ويزرعون الأمل ويبنون مجدًا بلا حدود، وثقتي في قدراتهم مطلقة، وتلك الإنجازات التي تصنع بعزائم المصريين جميعا، إنما هي دلالة واضحة وإشارة أكيدة على حيوية أمتنا وامتلاكها للقدرة».