أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب يزورون قيادة قوات الدفاع الجوي

نظمت القوات المسلحة، زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية، إلى قيادة قوات الدفاع الجوي، وذلك في إطار برنامج الزيارات السنوي لأعضاء التمثيل العسكري للتعرف على التطور الهائل الذي تشهده القوات المسلحة بمختلف أفرعها الرئيسية وأسلحتها التخصصية.

وتضمنت الزيارة عقد لقاء مع الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، أعرب خلاله عن تقديره بزيارة أعضاء التمثيل العسكري لقيادة قوات الدفاع الجوي لمشاهدة منظومة العمل الاحترافية التي تعمل بها قوات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أنّ قوات الدفاع الجوي ستظل هي الحصن المنيع ضد من تسول له نفسه اختراق سماء مصر بما تمتلكه من منظومات قتالية متطورة وفرد مقاتل مؤهل بكافة المقومات التي تمكنه من مواكبة التحديث والتطوير في علوم الدفاع الجوي الحديثة وتنفيذ المهام المكلف بها على أكمل وجه.

كما شاهد الوفد فيلما تسجيليا عن مهام وقدرات قوات الدفاع الجوي، أعقب ذلك قيام الوفد بجولة داخل قيادة قوات الدفاع الجوي استمع خلالها إلى شرح مفصل تناول مدى التطور الذي تشهده قوات الدفاع الجوي بمختلف تخصصاتها وفقا لأحدث نظم التسليح العالمية، ما يمكنها من حماية سماء مصر ضد كافة التهديدات، تلاها زيارة القاعة التاريخية، وتفقد معرض البحوث الفنية لقوات الدفاع الجوي.

وفي ختام الجولة عبر أعضاء التمثيل العسكري، عن امتنانهم لتلك الزيارات وما تمثله من أهمية لتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة ببلدانهم والقوات المسلحة المصرية، فضلا عن تقديرهم لما تقدمه قوات الدفاع الجوي من جهود وتضحيات لتظل سماء مصر آمنة ضد أي تهديدات.