مصرع شاب في حادث مروري على طريق أبشواي بالفيوم

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين إحداهما «تروسيكل»، والأخرى «موتوسيكل»، مساء اليوم الخميس، على طريق فرعي بدائرة مركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة وقطع أحدهما الطريق فجأة أمام الآخر، واختلال عجلة القيادة في يد كل منهما.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة بصورة جزئية، بينما هرع الجميع لمساعدة سائق الموتوسيكل اعتقادًا منهم أنّه مصاب، في محاولة منهم لإنقاذ حياته، بينما لم يصاب الآخر.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغًا من أهالي، بوقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين على طريق أبشواي/ سنرو، ووجود متوفي.

مصرع شاب بالحادث

وانتقلت قوة أمنية من نقطة شرطة سنرو، إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع شاب يدعى أحمد زين قرني، 30 سنة، إثر إصابته في حادث تصادم وقع بين تروسيكل ودراجة نارية كان يقودها، وأنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة.

نقل الجثة للمستشفى

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته.

وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، فور الانتهاء من الإجراءات القانونية، واستخراج تصاريح الدفن.