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والدة «الكبير أوي»: لن أشارك في الجزء السابع من المسلسل

كتب:

محمود الرفاعى
10:26 م | الخميس 02 مارس 2023
مسلسل الكبير اوي

مسلسل الكبير اوي

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، أنها لن تشارك في الموسم الجديد والسابع من مسلسل «الكبير أوي» المقرر أن يعرض حصريا عبر قناة «دي إم سي» في شهر رمضان المقبل.

الكبير أوي بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد

أوضحت الفنانة ليلى عز العرب لـ«الوطن»، أنها اعتذرت عن المشاركة في الموسم الجديد.

من المقرر أن يشارك في مسلسل «الكبير اوي» أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير أوي من إخراج أحمد الجندي

كان الفنان أحمد مكي، طرح أغنية «ولعانة» ترويجا للموسم الجديد الذى سينطلق نهاية الشهر الجاري.

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