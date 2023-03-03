مريض نفسي ينهي حياة والده بالعجوزة

أقدم شاب على طعن والده «محاسب بالمعاش»، بـ4 طعنات أودت بحياته في الحال بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود بلاغ تعدي على شخص داخل مسكنه ووفاته بإحدى شوارع منطقة العجوزة.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم حسام العباسى رئيس مباحث العجوزة التوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع محمد. م 63 سنة محاسب على المعاش ومقيم بذات العنوان جثة هامدة وبه 4 طعنات بالصدر والبطن وملقى على الأرض ومقيم صحية نجله طارق 18 سنة طالب بمعهد طيبه مصاب بجروح باليد.

وبسؤاله عن سبب وفاة والده أفاد بأن عدة أشخاص اعتدوا عليهما ولم يبد سببًا مقنعا للواقعة.

وبإعادة مناقشته أمام العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال تبين أنه مريض نفسى يعاني من هلاوس سمعية، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أما عن العقوبة القانونية، فأوضح حسن شومان المحامي، لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».