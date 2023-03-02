ضبط 24 ألف عبوة منظفات مختلفة بمصنع غير مرخص بالغربية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، من ضبط أحد مصانع المنظفات الكيماوية غير المرخصة الذي يقلد علامات تجارية لمنتجات كبرى، وضبط 24 ألف عبوة منظفات مختلفة.

أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بيانا يتضمن شن حملات على المصانع غير المرخصة، وقد وردت معلومات تفيد بوجود أحد مصانع المنظفات الكيماوية غير المرخصة التي تقوم بتقليد العلامات التجارية لمنتجات.

مداهمة المصنع

بتقنين الإجراءات جرى مداهمة المصنع، وتم ضبط 24 ألف و852 عبوة منظفات مختلفة الأنواع، مقلدة وغير معروف مصدر المواد الخام الداخلة في تصنيع تلك المنتجات وملصق عليها علامات تجارية خاصة بشركات أخرى.

كما جرى ضبط 792 لتر ماده السلفونيك كماده خام داخلة في عملية التصنيع وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، كما تم ضبط 6 آلاف زجاجة فارغة لمنتج pril سائل معدة للتعبئة والتوزيع، كما تم ضبط 5 آلاف كرتونة ورقيه حاوية واستيكرات تحمل علامات تجارية مملوكه للغير، وتم التحفظ على تلك المضبوطات وحرر محضر جنحة بالمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.