حكاية الفنان عبدالله فرغلي مع تدريس اللغة الفرنسية في ذكرى ميلاده

اشتهر بأدوار كوميدية، وبرع في المسلسلات والمسرحيات، واشتهر بشخصيات الأب والرجل الصعيدي، وله العديد من الإفيهات الشهيرة التي ظلت عالقة بالأذهان، وتوفى قبل تصوير مسلسل «شيخ العرب همام» مع الفنان يحي الفخراني عام 2010، إذ وافته المنيه في مايو من العام نفسه، واشتهر بشخصية «علام الملواني» بمسرحية مدرسة المشاغبين، واليوم، 3 مارس، ذكرى ميلاد الفنان القدير عبدالله فرغلي.

عمل الفنان الراحل عبدالله فرغلي مدرس فرنساوي في بدايته، قبل أن يتجه لعالم التمثيل، إذ عشقه وأحبه، فتخلى عن التدريس لاحتراف الفن، وخلال لقاء مع الفنان محمد فريد مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عبر برنامج «صاحبة السعادة»، تحدث عن صديق عمره، قائلًا أنه كان يدرس له اللغة الفرنسية.

عبدالله فرغلي كان مدرسًا للغة الفرنسية قبل التمثيل

وقال الفنان محمد فريد: «كنت في مدرسة بني سويف الثانوية، كان فيها قسم ثانوي وفي ملحق معاها لمعهد فرنساوي بيخرج الطلبة يبقوا مدرسين لغة فرنسية، وجه لنا مدرس فرنساوي كان منقول من أسيوط لبني يوسف تمهيدًا لنقله إلى القاهرة، اسمه الأستاذ عبدالله فرغلي».

وردت إسعاد يونس قائلة: «ده الفنان عبدلله فرغلي، لأن في ناس مش مصدقة إنه كان مدرس فرنساوي»، ثم رد «فريد»: «هو كان ضعيف في الفرنساوي بصراحة، مقلش أي حاجة فرنساوي طول ما أنا مصاحبه».

وفاة الفنان عبد الله فرغلي

وتوفي الفنان عبدالله فرغلي في 18 مايو عام 2010، عن عمر 82 عامًا، نتيجة إصابته بأزمة تنفسية حادة توفي على إثرها، وله العديد من الأعمال الشهيرة أبرزها فيلم الشقة من حق الزوجة، وأونكل زيزو حبيبي، وجالا جالا، كما شارك في العديد من المسلسلات آخرها ضيف شرف في مسلسل الجماعة.