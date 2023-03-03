أهم أعمال محمد صبحي في ذكرى ميلاده الـ75.. بينها مسلسل ونيس

يحتفل اليوم الفنان محمد صبحي بعيد ميلاده الـ75، والذي يوافق 3 مارس، وهو النجم الذي قدم عدة أدوار مهمة على الصعيد السينمائي والدرامي، أشهرها التي أخذت الطابع الكوميدي وهو مسلسل عائلة ونيس.

أبطال عائلة ونيس

مسلسل «يوميات ونيس» ضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: محمد صبحي، سعاد نصر، هدى هاني، سامح صفوت، فادي خفاجة، ريم أحمد، جميل راتب، عبدالله مشرف، نادية عزت، عبير صلاح الدين، هنا الزاهد، سيناريو وحوار مهدي يوسف، تأليف وإخراج محمد صبحي.

مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك»

ويعرض الفنان محمد صبحي حاليا علي مسرح سنبل مسرحية«عيلة اتعمل لها بلوك» والتي تضم عددا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم الفنان محمد صبحي والفنانة وفاء صادق وفرقة «استوديو الممثل»: كمال عطية، ومصطفى يوسف، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وداليا حسن، ومنة طارق، وليلى فوزي، ومحمود أبو هيبة، ومحمد شوقي طنطاوي، وأنجيليكا أيمن، ومايكل وليم، ولمياء عرابي، وحلمي جلال الدين، وداليا نبيل، ومحمد عبدالمعطي، ووليد هاني، والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف.

المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا ونالت إشادات من النقاد والجمهور.

كما قدم العديد من الأعمال الفنية، مثل: هاللو شلبي، علي بيه مظهر، انتهى الدرس يا غبي، وجهة نظر، تخاريف، أبناء الصمت، محامي تحت التمرين، علي بيه مظهر و40 حرامي، الشيطانة التي أحبتني، الجريح.