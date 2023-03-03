«القاهرة» تخصص خطوطا ساخنة للإبلاغ عن التلاعب في تعريفة الركوب

خصصت محافظة القاهرة، أرقاما ساخنة متاحة على مدار 24 ساعة لتقديم الشكاوى بشأن تعريفة ركوب سيارات الأجرة، ومن بين الأرقام التي خصصتها المحافظة «15496 و114»، حيث يمكن للمواطن الابلاغ الفوري عن أي زيادة في أجرة سيارات الأجرة والسرفيس والميكروباص في مختلف الخطوط الداخلية والخارجية حيث تقوم أجهزة المحافظة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.

أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام والنقل الجماعي

وقال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام ثابتة كما هي دون تعديل، مضيفا لـ «الوطن»، أن أتوبيسات النقل العام تعمل بالسولار ومنها ما يعمل بالغاز الطبيعي وبالتالي لا مساس بسعر تذكرة النقل العام، وأسطول الهيئة يعمل على خدمة المواطنين يوميا بمحافظات القاهرة الكبرى.

كما أشارت محافظة القاهرة بقيادة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى انتظام سير العمل داخل المواقف على مستوى العاصمة وعدم المساس بأجرة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بسبب ثبات أسعار السولار حيث يعتمد النقل الجماعي على السولار فقط، بينما الزيادة الأخيرة كانت في البنزين.

تكثيف الحملات على المواقف والخطوط

وشددت محافظة القاهرة على الأحياء والأجهزة المختصة بالعمل على تكثيف حملات الرقابة اليومية بالتنسيق مع التموين وإدارة المرور لمتابعة الخطوط الداخلية بالمحافظة واتخاذ ما يلزم تجاه أي سائق يحاول التلاعب بالأسعار أو يقوم بتقطيع الخط للحصول على أجرة زائدة أولا يلتزم بخط السير المقرر له، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

وفى سياق متصل، بدأ عدد من رؤساء الأحياء بالقاهرة المرور على محطات الوقود والمواقف لمتابعة انتظام العمل والالتزام بالتعريفة دون أي زيادة، ومناشدة المواطنين الابلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات وعدم السماح باستغلالهم.