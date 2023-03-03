غلق 22 مركز دروس خصوصية في المنتزه وأبو قير بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدوري والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، مشددا على ضرورة مداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة، ما أسفر عن غلق وتشميع 22 مركز وسنتر للدروس الخصوصية.

غلق 19 سنتر دروس خصوصية في المنتزه أول

وعقب توجيهات محافظ الإسكندرية، شن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة على المراكز التعليمية والسناتر، شملت شوارع 24 الفضالي أمام مدرسه الفضالي، وشارع 15 سيدي بشر قبلي، وشارع 24 متفرع من شارع 30 الفضالي، وشارع مسجد العزيمة، وناصية شارع مجد العرب مع شارع مسجد سيدي بشر، شارع 17 من العيسوي وشارع محمود مالك من شارع جمال عبدالناصر، و36 شارع أبو العرب ميامي أسفل كوبري 45، وخلف شارع 57.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 19 سنترا ومركزا تعليميا، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

غلق 3 مراكز دروس خصوصية في المنتزه ثان

ونفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكثفة للتصدي لظاهرة انتشار السناتر التعليمية غير المرخصة، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد 3 سناتر ومراكز تعليمية بمنطقة أبوقير بمساكن الضباط طوسون.