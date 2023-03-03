شباب يتطوعون لتجميل دار لمساعدة المحتاجين بسوهاج: مجهودنا لوجه الله

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتسابق الجميع على فعل الخير وحصد الثواب، كل يقدم ما في استطاعته، منهمم مجموعة من شباب سوهاج، قرروا المساهمة في تجميل واجهة دار تابعة لإحدى الجمعيات الأهلية المخصصة لمساعدة المحتاجين، منهم من ساهم بالمال ومنهم من ساهم بالمجهود وخبرته في العمل.

مكان خاص لمساعدة المحتاجين

تجميل وإعادة ترميم أحد الأماكن الخاصة بمساعدة المحتاجين، فضلا عن تحفيظ الأطفال القرآن الكريم، كان وسيلة شباب مركز طما بسوهاج، في تقديم الخير، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك: «المكان كان لازم يتجهز قبل رمضان، عشان نقدر نعمل الكراتين والوجبات الخاصة بالشهر»، حسب تعبير ميسرة الدقش، أحد الشباب المتبرعين لتجميل الجمعية.

«في مشروعات كتيرة بتقدمها الجمعية، عشان تساعد المحتاج، منها مطبخ الخير، بيقدم وجبات طوال شهر رمضان، وأدوار مخصصة للأطفال لحفظ القرآن الكريم، وفيه مشروعات تانية»، يقول «ميسرة» لـ«الوطن»، موضحا أنه وبعض شباب بلدته تعاونوا من أجل الانتهاء من أعمال التجميل، قبل شهر رمضان المبارك.

مساعدة شباب سوهاج في تجميل الجمعية

ما يقرب من يومين، قضاها الشاب العشريني، برفقة أصدقائه للانتهاء من أعمال التجميل: «أنا والشباب قولنا ليه منساعدش في الانتهاء من أعمال التجميل، وإحنا في إيدنا المساعدة، فيه ساعد بالفلوس، وفيه اللي بيساعد بمجهودة، لوجود الخبرة الكافية، عشان دي مهنته من الأساس».

حب الخير، كان الدافع الاول لشباب سوهاج، في التبرع للانتهاء من أعمال الجمعية الخيرية، التي بسببها يعيش كثير من المواطنين، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، لذلك عندما راودتهم فكرة التبرع، لم يتردد أحدا منهم: «الخير بيدوم وإحنا بنعمله لوجه الله».