«إيمان» بدأت حياتها الفنية بعد الـ60: «العمر رقم في بطاقة»

«العمر مجرد رقم في بطاقة» مقولة تعبر عن حالة السيدة السبعينية، التي اتجهت لممارسة شغفها بعد أن تخطت الـ60 من عمرها، إذ تلقى نظرات من الإعجاب والانبهار للوحاتها الجمالية المعروضة في أحد المعارض، الذي كان تجربتها الأولى بعد أن تخرجت من الجامعة عام 1979.

الحياة بعد الـ60

حبها للرسم وشغفها بأنواع الفنون المختلفة، دفعها للالتحاق بكلي الفنون الجميلة، رغبة منها في إكمال مسيرتها المهنية، لكن للقدر كلمة أخرى، حينما التحقت بعمل كمعلمة في إحدى المدارس الثانوية، «كرست حياتي لزوجي واولادي حتى أتممت رسالتي وخروجي على المعاش» حسب تعبير إيمان غانم.

«بعد ما طلعت على المعاش مستسلمتش للفراغ، وأنا بطبيعتي شخصية نشيطة وبحب الحركة والاعمال اليدوية فبدأت ادور على شغفي من تاني وهو الفن التشكيلي» هكذا عبرت «إيمان» خلال حديثها مع «الوطن»، مشيرة إلى بدايتها في مشروعها الخاص، كان الأعمال اليدوية من الجلد الطبيعي.

«قررت استمتع بحياتي بعد الـ60، وعملت أول معرض خاص بيا وبمنتجاتي خاصة أنه لما بدأت في الشغل بدأتها بقطع صغيرة من الجلد الطبيعي وبدأت اطور من نفسي ومن أعمالي» وفق ما روته الفنانة التشكيلية، موضحة أنه استعانت بسُبل كثيرة حتى تطور من موهبتها التي اعتقدت أنها اندثرت على مدار السنوات.

البدء في الأعمال اليدوية

خلال فترة عمل «إيمان» كمعلمة ثانوي، وحب طلابها للفن بأنواعه المختلفة، دفعها إلى إعادة التفكير في البدء بالأعمال اليدوية، «الطلاب أبهروني بمنتجاتهم البسيطة اللي اتعلموها وجميع المنتجات من الجلد الطبيعي» حسب تعبيرها.

المعلقات، هو الفن الذي استطاع ان يلفت انتباه إيمان غانم، خاصة أن يستمد أفكاره من التراث الشعبي أو القبطي أو الإسلامي، «نظمت أول معرض فردي خاص بدار الاوبرا المصرية لمده أسبوع، واشتركت بـ75 لوحه عرضت فيها رؤيتي الخاصة وأسلوبي» حسب تعبيرها.

ضيوف المعرض والمشاركة في معارض أخرى

حالة من الانبهار سيطرت على ضيوف المعرض لحظة مشاهدة اللوحات المختلفة، التي أعدتها «إيمان»، «لم أتوقع هذا النجاح وكم الأصدقاء والطلاب والطالبات الذين درست لهم وكم الأجانب من جميع البلاد» هكذا عبرت، موضحه أنها لم تتوقف عن الاستمتاع بحياتها والمشاركة في معارض عديدة.