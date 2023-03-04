لاعب «فري استايل» يرسم البسمة على وجوه الناس بالشارع.. شوط وسجل جول

فكرة لا يتعدى تنفيذها مع الشخص الواحد عدة ثوان، إذ يرمي يوسف حسام، الكرة لهم، ويضع مرمى أمامهم، وينتظر تنفيذها ودخول الكرة الشباك، وعلى الجانب الآخر، يلتقط أحد المشاركين في الفكرة فيديو لحظة دخول الكرة الشباك، لرسم البهجة على وجوه المارة في الشوارع، والتنفيس عنهم ضغوطات الحياة وإخراجهم من التفكير في مشكلاتهم.

«يوسف»، لاعب «فوتبول فري استايل»، وهي كرة قدم استعراضية، يؤدي خلالها اللاعب مهارات شخصية بالكرة ويتلاعب بها، وترتيبه الثاني على مصر، والرابع على الدول العربية، بحسب حديثه لـ «الوطن»، إذ يحكي فكرته قائلًا: «من أكتر من سنة، وأنا بصور أفكار في الشارع، وببسط الناس، سواء في الشارع أو اللي بتتفرج في البيوت، أفكار بنفذها عشان أفرحهم».

فكرة لإسعاد المارة على الرصيف «شوط وسجل»

اشترى «يوسف» مرمى صغير وكرة من محلات الأدوات والملابس الرياضية، ونزل إلى الشوارع، يرمي الكرة أمام أي شخص يمر على الرصيف، ثم يضع المرمى أمامه، ويراعي طول المسافة بين الشخص والمرمى، وبمجرد رؤية المارة ذلك، يبدأ في ركل الكرة لإصابة المرمى: «الناس مش بتبقى عارفه إني بصور ومش متوقعين، فجأة يلاقوا الكورة قدامهم، مش بتفق معاهم، وفي ناس ممكن تسيب الكرة وماتشوطهاش، وناس مش عاوزين يتصوروا».

فكرة منتشرة خارج مصر

خطرت الفكرة على بال «يوسف»، منذ أسبوعين تقريبًا، وبدأ في تنفيذها، عندما رآها منتشرة خارج مصر: «بشوف فيديوهات بره مصر عن طريق السلة بتاعت لعبة كرة السلة، ويرمي الكرة قدامهم ويحطها في السلة، قولت أعمل نفس الفكرة بس بمرمى صغير».