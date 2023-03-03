فرحة عارمة بزيادة المرتبات والمعاشات.. والمستفيدون: الدولة تعمل على توفير «حياة كريمة» لكل المصريين

عبّر موظفون ومواطنون بعدد من المحافظات، عن فرحتهم وسعادتهم بحزمة القرارات التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس ، خلال زيارته إلى محافظة المنيا، وافتتاح عدد من المشروعات القومية، مؤكدين أنها قرارات هدية للمصريين.

«عمارة»: حزمة القرارات أدخلت السرور على كل بيت

وقال عصام عمارة، موظف، بمحافظة الغربية: «نحن نعيش بالفعل فى الجمهورية الجديدة، التى يتبناها الرئيس السيسى، وفترة غير مسبوقة من حيث التنمية فى المشروعات، وكذلك الاهتمام بالمواطنين، خاصة الأكثر احتياجاً»، مشيراً إلى أن إعلان الرئيس عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25%، ورفع حد الإعفاء الضريبى السنوى من 24 ألفاً ليكون 30 ألفاً، وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3500 جنيه، كلها قرارات تصب فى مصلحة المواطنين، وتؤكد حرصه على التيسير بقدر الإمكان عن الشعب فى ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة.

وأكد «عمارة» لـ«الوطن» أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المنيا أسعدت كل المصريين وتضمنت حزمة من القرارات أدخلت السرور على كل بيت فى مصر، وأنها جاءت فى وقتها المناسب، حيث إن هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك بعدما ارتفعت أسعار معظم المنتجات الغذائية والحياتية، ما يؤكد حرص الرئيس على الانحياز دائماً إلى المواطنين، معبراً: «إنه بحق رئيس الغلابة والمواطنين الأكثر احتياجاً».

«إسماعيل»: الكل يشعر بإنجازات الدولة في جميع القطاعات.. والرئيس دائماً يقف في صف الموظفين الكادحين

وقال سيد إسماعيل، موظف بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة مطروح، إن قرار زيادة الرواتب والمعاشات ليس جديداً على الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشعوره الدائم بالمواطنين، خاصة الموظفين الكادحين من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف «إسماعيل»: «نحن جميعاً سنستفيد من هذه الزيادة، كما يستفيد منها جميع الموظفين الذين لا يزالون داخل الخدمة حتى الآن، كما يستفيد أصحاب المعاشات الذين أنهوا خدمتهم ويتقاضون معاشات شهرية، وسيشعرون بها بدءاً من صرفها طبقاً للقرار الذى سيطبق من الحكومة، خاصة لتغطية احتياجات الموظفين وأسرهم»، مشيراً إلى أن الكل يشعر بإنجازات الدولة فى جميع القطاعات، وليس فى زيادة الرواتب فقط، ولكن فى المشروعات التى جرى إنشاؤها وافتتاحها من طرق ومدن جديدة، ومشروعات إنشاء محطات تحلية فى مطروح وبعض المحافظات وإسكان اقتصادى وإسكان للشباب بالإضافة إلى البنية التحتية وتطوير الأحياء والخدمات التى نراها بأعيننا ونعيشها يومياً.

«فاطمة»: القرارات ضربة قوية للأعداء المتآمرين على مصر وشعبها وعلينا التكاتف لعبور هذه الأزمة

وقالت فاطمة كمال، مديرة مدرسة نجيب محفوظ بطور سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه ضربة قوية للأعداء المتآمرين على مصر وشعبها بعدما أصدر تلك القرارات بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، ووجهت رسالة شكر إلى القيادة السياسية التى تشعر بالمواطن فى كل مكان وكل وقت.

وأشارت «فاطمة» إلى أن الزيادات جاءت فى وقت تحتاج فيه الفئة العاملة لزيادة دخلها مع ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية واللحوم بكل أنواعها، وثمّنت قرار الرئيس خلال زيارته بمحافظة المنيا، مشددة على ضرورة تكاتف أبناء الشعب المصرى لعبور هذه الأزمة التى ضربت العالم أجمع وليس مصر فقط.

وأوضح عبدالعزيز عبدالمجيد، موظف بالمعاش، أن الزيادة فى المعاشات ستساعد فى تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار التى تواجهنا بسبب جشع بعض التجار، وقدم الشكر إلى الرئيس السيسى الذى لا ينسى أبداً أصحاب المعاشات مع كل زيادة سنوية تقوم بها الدولة.

أوضح «عبدالعزيز»، أنه يأمل صرف المعاش قبل شهر رمضان أسوة بباقى العاملين فى الدولة حتى يتمكن من شراء مستلزمات رمضان.

وأعربت اعتماد موسى البرعى، صاحبة الـ80 عاماً، ربة منزل، مقيمة بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، عن بالغ سعادتها بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن زيادة دخل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، وزيادة المعاشات ومعاش تكافل وكرامة اعتباراً من الشهر المقبل.

«اعتماد»: «ستُخفف عن كاهل الأسر وترفع المعاناة عن المواطنين وكمّل يا ريس واحنا وراك لآخر العمر»

وقالت «اعتماد» إن قرارات زيادة المعاشات ستُخفف عن كاهل الأسر وترفع المعاناة عن المواطنين، خاصةً الأسر الأولى بالرعاية، وأصحاب الأمراض، مشيرةً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو منقذ مصر وهو الفارس النبيل الذى يقود الدولة نحو مسيرة التقدم والازدهار.

وأضافت: «رغم تعبى الشديد، فإننى نزلت انتخبت الرئيس السيسى فى عام 2014، ونزلت تانى فى عام 2018، وكمان نزلت فى الاستفتاء على الدستور، ومش بسيب أى واجب وطنى لبلدى لأنه ده أبسط حقوقها علينا، وبقول للرئيس السيسى كمّل واحنا وراك لآخر العمر».

وتابعت: «نفسى أقابل السيسى وأشكره على اللى بيعمله علشان خاطر مصر والمصريين، أنا بدعيله فى كل صلاة وكل أذان، وبدعيله فى قيام الليل إن ربنا يحفظه لمصر، ويحفظ مصر والمصريين، أنا ست عاجزة وكبيرة فى السن بس تحت أمر مصر فى أى وقت وأى حاجة، وربنا يحميك يا ريس، وياريت المصريين يحافظوا على بلدهم ويدعموا رئيسهم».

وقال المهندس الاستشارى السيد حسن، أحد مواطنى الإسكندرية، إن توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات تعبر عن شعور القيادة السياسية بما يحتاجه المواطن، فالرئيس دائماً ما يشغله المواطن البسيط، ويسعى دائماً إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وتوجّه بالشكر إلى الرئيس السيسى على حزمة القرارات التى اتخذها، والتى تعتبر بمثابة هدية فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة يعانى منها العالم أجمع، مؤكداً أن قرارات الرئيس أثلجت صدور المصريين، خاصة أنها جاءت أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى الصعيد، والذى عانى كثيراً من الإهمال، وهو ما يدحض كافة الأكاذيب والشائعات التى يرددها أصحاب الأهواء الشخصية وأعداء البلاد.

فيما أثنى أيمن خالد، أحد مواطنى الإسكندرية، ورئيس قسم الموهوبين بإدارة شرق التعليمية، قائلاً إن زيادة الأجور والمعاشات قرار مهم سيفرق فى حياة المواطنين ككل، حيث سيزيد من حركة المبيعات، خلال تلك الفترة الأمر الذى سيفرق فى حياة المصريين ككل.

«رشا»: زيادة «تكافل وكرامة» جاءت في وقتها

وقالت رشا طه، من المستفيدين من «تكافل وكرامة»، إن الزيادة أضفت البهجة والسرور على أولادى، لأنى لدىّ 5 أطفال ولا أعمل، وزوجى «أرزقى»، ولدىَّ أطفال مرضى، والزيادة جاءت فى وقتها المناسب، وشكراً للرئيس السيسى لدعم أبنائه من المواطنين، ودائماً نشعر أنه الأب الحنون.

«عبد الحميد»: «كلنا بندعي للرئيس»

وقال محمد عبدالحميد: «أنا عامل أرزقى ولدىّ 5 أطفال، وكانت يوميتى لا تكفينى مصاريف أولادى، فهذه القرارات الخاصة بزيادة الـ25٪ فى معاش تكافل وكرامة التى أعلنها الرئيس خلال زيارته لمحافظة المنيا، جعلت جميع الأسر الفقيرة تدعو له».

وقالت هبة منصور، إحدى المستفيدات من «تكافل وكرامة»: «كلنا معاك يا ريس فى جميع قراراتك، فهى دائماً صائبة وفى صالح المواطن الفقير، وجميع الأسر الأولى بالرعاية لم تسعها الفرحة بهذه القرارات التى أعادت الحياة إلى المستفيدين».