78 فرصة عمل في السعودية.. رواتب تصل 28 ألف جنيه شهريا

قدم موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وظائف متاحة محليا وخارج مصر للعمل في المملكة العربية السعودية بعدة شروط، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في المملكة العربية السعودية على هذا النحو:

وظيفة مشغل ماكينة

اسم الشركة: تصنيع البلاستيك المتطورة.

مقر التقديم لـ الوظيفة: السادس من أكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 10 .

سنين الخبرة: سنتان-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مدير مالي وإداري

اسم الشركة: تقنيات معدنية.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مدير مبيعات داخلية وتسويق

اسم الشركة: تقنيات معدنية.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة فني صيانة تكييف ومندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: السمان جروب.

مقر التقديم للعمل: الدقى - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 5-‎7 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس:أساسيات.

الراتب الأساسي: 3000- 3500 ريال سعودي.

وظيفة فني صيانة مصاعد وسلالم متحركة

اسم الشركة: شركة موجة للتشغيل والصيانة .

مقر العمل الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سكرتارية

اسم الشركة: شركة موجة للتشغيل والصيانة .

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: رواج اتش سي أم.

مقر التقديم للعمل: المعادي - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدرسين ومدرسات لغة إنجليزية (مدارس)

اسم الشركة: شركة التعليم النوعي.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - المعادى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20 .

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدير إداري

اسم الشركة: ماي هيلس.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة طباخ

اسم الشركة: رواج اتش سي أم .

مقر التقديم للعمل: المعادي - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدرسين ومدرسات لغة إنجليزية (جامعات)

اسم الشركة: شركة التعليم النوعي .

مقر التقديم للعمل: القاهرة الجديدة - مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20 .

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: شركة موجة للتشغيل والصيانة .

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة: المطلوبة 5 .

سنين الخبرة: 3-‎15 سنة خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.