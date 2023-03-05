«التعليم العالي»: تمويل أكثر من 5000 مشروع بحثي

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مولت أكثر من 5000 مشروع بحثي بمختلف التخصصات العلمية، ما ساهم في تقدم مصر 19 مركزاً في مؤشر المعرفة العالمي، مشدداً على اهتمام مصر بدعم مسار الابتكار وتطوير التكنولوجيا، لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وكذلك تطوير مجتمع مُبتكر ومبدع ومنتج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة.

الاستثمار في الابتكار

وأشار الوزير إلي أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعظيم الاستفادة من الاستثمار في الابتكار، وتنمية القدرات الإبداعية، للارتقاء بمنظومة البحث العلمي، واستثمار نتائجها محلياً ودولياً، بما يحقق التنمية المستدامة، ومضاعفة الإنتاج المعرفي، وتطويعه في التصدي للتحديات المجتمعية، مؤكداً أن الغاية الاستراتيجية للخطة القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، وبما يُؤسس لتنمية مجتمعية شاملة، وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية.

8 مشروعات بحثية لجامعة بني سويف

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، شاركت بـ8 مشروعات بحثية من بعض الكليات فف معرض القاهرة الدولي للابتكار، سواء لأساتذة أو باحثين أو مبتكرين أو طلاب، موضحاً أنها دعمت تقديم الدعم الكامل لهم بمراكز الابتكار بالكليات، مضيفاً أن البحث العلمي ودعمه جزء أصيل من تقدم والنهوض بالمؤسسات التعليمية الجامعية، وكذلك تأثيرها الإيجابي في رفع تصنيفاتها، مشيراً إلي أن الجامعات ممتلئة بالمبتكرين والباحثين بمختلف القطاعات التي تسهم في تنمية المجتمع وحل مشكلاته.

وأضاف «حسن» أن الدعم الذي تقدمه أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي للباحثين بمختلف المجالات، عبارة عن دافع قوي وفعال لمختلف المتميزين في هذا الشأن، بجانب تسويقها للمنتجات والابتكارات.وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، حرص إدارة الجامعة على تنمية مهارات طلابها في مجال الابتكار، واستحداث برامجها الأكاديمية والبحثية التي تعتمد استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم تعلىم ذي جودة عالية، وتمكين طلابها من المعارف والخبرات والمهارات المقترنة بالابتكار تمكنهم من المنافسة في سوق العمل.

وأوضح «دسوقي» مشاركة الجامعة في المعرض بـ12 مشروعاً ابتكارياً وبحثياً، في مجالات الزراعة، والهندسة والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والعلاج الطبيعي، والنانو تكنولوجي، وجامعة الطفل، التي شملت ابتكار كلية الهندسة لنموذج طابعة ثلاثية الأبعاد ذات سير متحرك، وروبوت سكارا صناعي، ومشروع نظام متكامل لمساعدة ذوي الهمم يعمل بواسطة إشارات دماغية، وغلاف للأطعمة مضاد للميكروبات قابل للتحلل بديلاً للأغلفة التقليدية، وكبسولات غذائية من بروتين اللبن، مادة حافظة طبيعية مرتفعة القيمة الغذائية، الجينو ميتر الذكي، موضحاً أن جميع الابتكارات محلية الصنع 100%.

122 فكرة مبتكرة

وقال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، إن الجامعة استضافت 16 شركة ناشئة بواحة العلوم والابتكار، كما تم دعم 122 فكرة مبتكرة ونماذج أولية، وتلقت حاضنة الأعمال 960 استمارة للالتحاق، فضلاً عن عقد 8 دورات احتضان نتج عنها 48 شركة ناشئة، وعقد 12 معسكراً تدريبياً وفعالية ترويجية، كما أنشأت 47 شركة ناشئة، و19 براءة اختراع كاملة، ودعمت الشركات بـ200 ألف جنيه من برنامج «انطلاق».

وأضاف «لطفي»: «نولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي وريادة الأعمال لذلك توفر البيئة الصالحة لنمو الشركات من داخل الحرم الجامعي، للاستفادة من الخبرات العلمية والإمكانيات المعملية بواحة العلوم والابتكار وحاضنة الأعمال».