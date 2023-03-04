مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث مروري ببني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك بطريق أبوصير - الجيزاوية بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ومركبة توك توك ببعضهما بطريق أبوصير- الجيزاوية شمال محافظة بني سويف، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

3 سيارات إسعاف لنقل المتوفى ومصاب الحادث إلى المستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء الجثة والمصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

تفاصيل وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث مروري ببني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصى: حامد سيد حامد 45 عاما، مقيم دنديل، جثة هامدة، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي: أحمد جابر عبد العليم، 35 عاما، مقيم دنديل مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، ورجب سيد عبد الفضيل، 55 عاما، مقيم دنديل مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.