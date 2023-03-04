تفاصيل تغيير اسم مسلسل الإمام الشافعي لعرضه في رمضان 2023

تغير اسم مسلسل الإمام الشافعي الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان 2023، إلى رسالة الإمام، ليكون أول مرجعا فنيا يقدم شخصية الإمام الشافعي.

مسلسل الإمام الشافعي يعرض في شهر رمضان

مسلسل الإمام الشافعي الذي سيعرض في رمضان 2023، من بطولة الفنان خالد النبوي في ثاني أعماله التي يجسد فيها شخصية حقيقة بعد أن قدم مؤخرا شخصية طومان باي.

مسلسل الإمام الشافعي، من بطولة خالد النبوي وأروى جودة، وتأليف محمد هشام عيبة وسيعرض عبر قناة الحياة، ومن إخراج المخرج السوري الكبير ليث حجو.

مسلسل الإمام الشافعي من بطولة خالد النبوي

المسلسل سيتناول آخر 6 سنوات في حياة الإمام الشافعي التي قضاها في مصر التي تعد الفترة الأهم في مسيرته الشخصية.

كان المشرف العام على المسلسل تحدث عنه في مداخلة تلفزيونية عبر قناة الحياة، قائلا: «بدأت العمل كاتبا للسيناريو عن طريق ورش الكتابة، حيث كنت فردا في ورش كان يقودها كتاب سيناريو محترفون، وأنا أعتقد أن بعض المسلسلات تستوعب أكثر من كاتب سيناريو، منها هذا المسلسل».