تفاصيل شخصية ريهام حجاج في مسلسل «جميلة» برمضان 2023

مازالت الفنانة ريهام حجاج، تستكمل تصوير مسلسلها الرمضاني «جميلة»، والذي يعرض طوال شهر رمضان على قنوات cbc وon tv والحياة.

مسلسل «جميلة»رمضان 2023

وتجسد ريهام حجاج خلال أحداث مسلسل «جميلة» دور المستشارة «جميلة سالم الألفي»، التي تتولى منصبا في النيابة الإدارية، وتواجه تحديات في القضايا وكيفية التعامل معها.

وكانت ريهام حجاج روجت للمسلسل منذ أيام من خلال البرومو الدعائي لمسلسل «جميلة» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلة: «بسم الله الرحمن الرحيم أول teaser لمسلسل «جميلة» في رمضان إن شاء الله علي قنوات cbc و on tv و الحياه كل سنة و أنتم طيبين و رمضان كريم و مشاهدة ممتعة.

مسلسل «جميلة»

مسلسل«جميلة»، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين؛ منهم عبير صبري وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق، وهاني عادل، أحمد الشامي، وآخرين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل«جميلة» في إطار اجتماعي تشويقي حول عقوق الآباء، إضافة إلى العديد من القضايا الاجتماعية.