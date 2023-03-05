إصابة شخصين في مشاجرة بسوهاج بسبب الخلاف على أولوية المرور بالشارع

شهدت دائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، وجود مشاجرة بين طرفين، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالشارع، ما أدى إلى وجود إصابات وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وتعيين الخدمات اللازمة بمكان الحادث.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما، ووجود مصابين وتم ضبط طرفيها.

نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي

وبالفحص تبين وجود مشاجرة ومصابين بناحية السكساكة دائرة مركز طما، بين طرف أول «ق م م م»، 53 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وطرف ثان «ع ا م ا»، 23 سنة، سائق، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات بالرقبة، والطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

العقوبة القانونية

وقال مهران أبو العزم، محام، إنه ووفقا للمادة 241 من قانون العقوبات، فإن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.