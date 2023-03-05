تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي التابع لهيئة مواني البحر الأحمر، أن المواني تشهد انتظاما في وصول وسفر السفن، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على الأرصفة اليوم، 7 سفن، وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و764 شاحنة و40 سيارة، وبلغت حركة تداول الواردات سجلت 6000 طن بضائع، و394 شاحنة و31 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، و370 شاحنة و9 سيارات.

استقبال ومغادرة سفن

وذكر البيان أن ميناء سفاجا شهد اليوم، استقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وتغادر السفينة OBE HEART، وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات تصدير للهند، وكذلك السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة، وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

تداول بضائع متنوعة

وتابع أن ميناء نويبع شهد تداول 4050 طن بضائع عامة ومتنوعة، و275 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا وبريدج، فيما شهد بالأمس رحلات وصول وسفر للسفينتين سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1652 راكبا.