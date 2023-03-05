ضبط 78 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 77745 مخالفة مرورية متنوعة، وبينها «10501 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و119 مخالفة السير دون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و7 مخالفات شروط التراخيص»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنّه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 271 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.