مدرسة بمطروح تصعد لدور الـ8 في دوري أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية

حقق فريق مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين، والذي يمثل محافظة مطروح، تفوقه العلمي في مسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية، بعد تجاوز ممثل محافظة جنوب سيناء وصعوده لدور الثمانية للمنافسة على لقب أفضل أوائل طلبة على مستوى مصر.

الاقتراب من التتويج

وتقدم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بأجمل التهاني وأرق الأماني لممثل «تعليم مطروح»، والوصول لمنصة التتويج علي مستوى الجمهورية.

وفي اتصال هاتفي مع مشرفي وطلاب فريق مدرسة مصطفى هيبة، وجه وكيل تعليم مطروح بأهمية مواصلة تحقيق هذا الإنجاز الجديد.

تعاون «مستقبل وطن» مع التربية والتعليم

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير للنائب صالح سلطان رئيس حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب النائب حسن أبو قديرة أمين التنظيم، والنائبة سحر عيد أمين التعليم والبحث العلمي، عرفانا بالدعم اللوجيستي الإيجابي لممثل المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة، مما كان له عظيم الأثر وتحقيق التفوق علي محافظة القاهرة والصعود لمرحلة متقدمة في تلك المسابقة.

كما قدم وكيل الوزارة خالص شكره لقطاع التعليم برئاسة إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وموجهي عموم المواد التعليميه على جهودهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية والإعداد الجيد لفريق المدرسة الثانوية.