السجن 15 عاما لـ4 متهمين بسرقة 125 ألف جنيه من شاب في العاشر بالشرقية

قضت محكمة جنايات بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، بتهمة سرقة 125 ألف جنيه من شاب بالإكراه، بعدما استدرجوه بحجة بيع شقه له بالعاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة سعيد عابدين محمد، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، ومحمود محمد منصور، وسكرتارية تامر عبد العظيم.

تفاصيل سرقة 125 ألف بالإكراه

تعود أحداث القضية رقم 4469 لسنة 2022 جنح الثالث العاشر من رمضان والمقيدة برقم 3835 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط كل من «عمر نورالدين محمد عبدالنبي» و«محمد عطية السيد حسين» و«حمدي أحمد يوسف السيد» و«مصطفى إبراهيم مصطفى إبراهيم»، لأنهم في يوم 28 ديسمبر عام 2022 بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، قام المتهمون بسرقة 125 ألف جنيه وهاتف محمول من المجني عليه «أحمد كسبان علي عبدالرحيم»، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن استدرجوه عن طريق إعلان لشراء شقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب الاتفاق معه اصطحبوه داخل سيارة وأشهروا صوبه سلاحا ناريا وأسلحة بيضاء (مطواه)، وقاموا بتهديده بها، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشلوا مقاومته والاستيلاء على المبلغ المالي وهاتفه المحمول.

إحالة المتهمين للمحاكمة

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة حنايات الزقازيق التي أصدرت قرارا بمعاقبتهم بالسجن 15 عاما.