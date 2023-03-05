المشدد 10 سنوات لـ عائشة الشاطر في تمويل الإرهاب والمؤبد لآخرين

قضت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، معاقبة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تمويل الإرهاب»، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والمؤبد لـ17 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ7 متهمين.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهمة 31 مروة أحمد مدبولي، وبراءة هدي عبدالمنعم عبدالعزيز عن تهمتي الإمداد والتمويل، فضلًا عن وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المُقضي بها لكل منهم.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل، وبحضور أحمد مصطفى الأمين العام لمأموريات بدر.

تمويل الجماعة الإرهابية

وحسب ما انتهت إليه النيابة العامة من التحقيق في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بـ«تمويل الإرهاب»، وجّهت النيابة للمتهمين تهمة قيادة جماعة إرهابية كان هدفها منع مؤسسات الدولة المصرية من ممارسة أعمالها في الفترة من عام 2014 وحتى 2021.

حيازة مطبوعات

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين، أنّهم أضروا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتدوا على الحقوق العامة والحريات الخاصة بالمواطنين، فضلًا عن حيازتهم وإحرازهم مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة الإرهابية التي ينتمون إليها.