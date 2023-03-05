منطوق الحكم على عائشة الشاطر في تمويل الإرهاب بعد معاقبتها بالسجن المشدد

عاقبت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، المتهمة عائشة خيرت الشاطر، بالسجن المشدد والمؤبد لآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تمويل الإرهاب».

منطوق الحكم في قضية عائشة الشاطر

أولًا: معاقبة «محمود حسين أحمد، محمد عبدالوهاب، أحمد صلاح زكريا، هاجر خالد فارس، أشرف رفعت، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، عبدالرحيم محمد، فكري محمد، إبراهيم السيد، سها سلامة، محمد سعيد، إسراء كمال، أحمد عبدالباسط، محمد عبدالرحيم، محمد محمود، هاشم محمد» بالسجن المؤبد.

ثانيًا: بمعاقبة «محمد أبو هريرة، أحمد إسماعيل، أسامة إبراهيم، أسامة مبروك، طارق محمد، محمد عبدالستار، عرت عيد»، بالسجن المشدد 15 عامًا.

ثالثًا: بمعاقبة «عائشة محمد خيرت، محمد إسماعيل، سمية محمد ناصر، بهاء كمال»، بالسجن المشدد 10 سنوات.

رابعًا: بمعاقبة «هدي عبدالمنعم، أحمد محمد أحمد» بالسجن المشدد 5 سنوات.

خامسًا: ببراءة «مروة أحمد»، عما أُسند إليها من اتهام.

سادسًا: ببراءة «هدي عبدالمنعم عن تهمتي الإمداد والتمويل الواردتين بالبند الرابع».

سابعًا: وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد إنقضاء مدة العقوبة المقضي بها لكل منهم.

ثامنًا: إدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له «جماعة الإخوان الإرهابية»، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

تاسعًا: غلق الموقع الإلكتروني للتنسيقيين المصرية للحقوق والحريات، وحجبه ومنع بثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي وكلفت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذه.

عاشرًا: نصادرة المضبوطات وكذا الأموال المضبوطة على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا ومحمود محمد زيدان وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، وبحضور أحمد مصطفى الأمين العام لمأموريات بدر.

وحسب ما انتهت إليه النيابة العامة من التحقيق في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بـ«تمويل الإرهاب»، وجّهت النيابة للمتهمين تهمة قيادة جماعة إرهابية كان هدفها منع مؤسسات الدولة المصرية من ممارسة أعمالها في الفترة من عام 2014 وحتى 2021.