«القاهرة» تبدأ تنفيذ مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض المزمنة اليوم

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنّ المحافظة بدأت اليوم تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن سرطان الثدي لجميع موظفي الديوان العام والأحياء.

الاهتمام بصحة المواطن

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا للنهوض بالمنظومة الصحية، ما انعكس من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة له.

وأضاف محافظ القاهرة، أنّ مبادرة الرئيس تقدّم فحوصات قياس ضغط الدم ونسبة السكر بالدم «العشوائي والتراكمي»، ونسبة الدهون وفحوصات الكلى ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة.

وقال إنّ الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري، ويتم صرف العلاج لها بالمجان، كما يتم إحالة المريض بالاعتلال الكلوي المزمن إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بالمجان ضمن المبادرة.