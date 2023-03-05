خدمات مجانية من البنوك لمدة أسبوعين.. تبدأ الأربعاء المقبل

بداية من الأسبوع الجاري، تقدم البنوك المصرية خدمة فتح الحسابات مجانا، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وتحت رعاية البنك المركزي المصري، يمكن للبنوك خارج القطاعات المصرفية أن تعرض منتجاتها وخدمة العملاء، تزامنا مع احتفالية المرأة من فترة 8 مارس إلى 31 مارس حسب ما تضمنت قائمة فعاليات الشمول المالي.

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب

ويكمن للعملاء فتح حسابات في البنوك مجانا عن طريق صورة البطاقة، ولا يحتاجون لدفع أي مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب، وتشمل الخدمات فتح محافظ إلكترونية وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم بدون مصروفات.

6 فعاليات للشمول المالي

ويذكر أن البنك المركزي المصري، كان سبق وحدد 6 فعاليات للشمول المالي، من أجل نشر الثقافة المصرفية، وكذلك جذب العملاء الجدد، وتشمل هذه الفعاليات «في مارس اليوم العالمي للمرأة، في أبريل اليوم العربي للشمول المالي، في أغسطس اليوم العالمي للشباب، في سبتمبر عيد الفلاح، في أكتوبر اليوم العالمي للادخار، وفي ديسمبر يوم ذوي الهمم في ديسمبر».