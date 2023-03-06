أسعار الفراخ اليوم الاثنين في الأسواق المختلفة

سجلت أسعار الفراخ استقرارا في الأسواق، وهو نفس السعر منذ عدة أيام، كما سجلت مشتقات الدواجن استقرارا أيضا.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الإثنين الموافق 6 مارس، وفق بيان شعبة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، وفق بيان شعبة الدواجن، إذ سجلت الفراخ البيضاء نحو 70 جنيهًا في البورصة، ويصل سعر الفراخ للمستهلك بقيمة 80 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم نحو 90 جنيهًا في البورصة، ويصل سعر الفراخ للمستهلك بـ 100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم نحو 95 جنيها، ويصل سعر الفراخ للمستهلك إلى 100 جنيه للكيلو.

كما سجلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم نحو 70 جنيهًا في البورصة، ويصل سعر الفراخ للمستهلك إلى نحو 75 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

وتراوحت أسعار البانيه اليوم في الأسواق بين 180 إلى 200 جنيه، حسب كل تاجر.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت اليوم الإثنين الموافق 6 مارس بين 19 والـ 23 جنيهًا.