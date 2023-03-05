كاتب سوري: مصر لم تعاملنا أبدا كلاجئين وإنما كـ«أصحاب مكان»

أشاد الكاتب الصحفى السورى محمد أرسلان بالتحركات المصرية لدعم الشعب السورى منذ بداية أزمة الزلزال، وقال، فى حوار لـ«الوطن»، إن مصر سارعت على الفور بمجرد وقوع الزلزال إلى مساعدة الشعب السورى، وكان منها أول فريق دولى للمساعدة فى أعمال الإغاثة، مؤكداً على تاريخية العلاقات بين الشعبين المصرى والسورى.. وإلى نص الحوار:

كيف تابعت تحرك مصر لدعم الأشقاء السوريين بداية من كارثة الزلزال؟

- التحركات المصرية تمت على الفور بمجرد وقوع الزلزال، وعبرت بشكل واضح وصريح عن المواقف الإنسانية للدولة المصرية وما تكنه «القاهرة» للشعب السورى، إذ إن أول فريق دولى جاء ليساعد ويقدم الدعم فى أعمال الإغاثة للمتضررين كان من مصر، ولهذا فإن الأمم المتحدة قدمت شكراً لمصر، والتى رغم أنها تمر بظروف اقتصادية صعبة لكن هذا لم يمنعها من القيام بواجبها ودورها تجاه الشعب السورى، فى تحرك يعبر عن المواقف التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والسورى.

إذاً ما تعليقك بشأن الدور المصرى بصفة عامة تجاه سوريا؟

- مصر كانت دائماً حاضرة فى سوريا رغم حالة الغياب العربى الكبيرة تجاه السوريين وتجاه ما يجرى من أحداث فى سوريا، فمنذ بداية الأزمة السورية كانت هناك تدخلات إقليمية عديدة فى الساحة السورية فى ظل غياب الدور العربى بشكل عام عن التطورات التى كانت تحصل فى سوريا، وهذا الغياب العربى جعل هناك فرصة لدول إقليمية أخرى أن تفرض هيمنتها ونفوذها وتستأثر بالعالم العربى بقراراتها إن كانت السياسية أو الاقتصادية، وهذا ما أثر بشكل كبير على مجمل المنطقة العربية وكأن ما يحدث فى سوريا لا يعنى الدول أو المنطقة العربية بشكل عام ومصر على وجه الخصوص، خاصة أن العلاقات المصرية - السورية هى علاقات تاريخية وليست وليدة هذه اللحظة أو وليدة اتفاقات أو علاقات سياسية واقتصادية بقدر ما هى علاقات تاريخية موغلة بالقدم، وهى علاقات ثقافية بين الشعبين والطرفين. لذلك، إذا غاب الدور المصرى فإننا نكون أمام تداعيات كبيرة جداً على المنطقة بشكل عام وسوريا على وجه الخصوص. وفى رأيى فإن التحركات المصرية تعبر عن بداية التوغل العربى لكى يكون دوراً فاعلاً فيما يخص على الأقل كما يقال فى السياسة المصرية الإقليم الشمالى للمنطقة العربية، أى الحفاظ على الإقليم الشمالى من التدخلات الإقليمية، وهو أمر محمود له كثير من التداعيات الإيجابية.

لماذا تبدو العلاقات المصرية - السورية دائماً ذات طابع مختلف خصوصاً على مستوى الشعبين؟

- العلاقات بين مصر وسوريا علاقات بعيدة عن المصالح سواء السياسية أو الاقتصادية، تزول وتذهب الأنظمة ولكن تبقى العلاقات المصرية - السورية قوية كما هى منذ آلاف السنين وستبقى قوية فى المستقبل.

كسورى، كيف رأيت تعامل الدولة المصرية مع السوريين الذين قدموا إليها بعد الأزمة؟

- معظم اللاجئين السوريين الذين توجهوا إلى دول أخرى فى المنطقة، غير مصر، كان التعامل معهم يتم على اعتبار أنهم لاجئون، وكان يتم استغلالهم بمختلف الطرق سواء اقتصادياً أو سياسياً أو مالياً، هذا لم يحدث أبداً فى مصر، ولم يتم التعامل مع السوريين كلاجئين وإنما كأصحاب مكان، لم تفرق الدولة المصرية أبداً بين المصريين والسوريين، والسوريون الآن يعيشون فى مصر كأنهم يعيشون فى وطنهم، ليس هذا على المستوى الرسمى فقط، بل حتى على المستوى الشعبى، كانت هناك حفاوة من قبَل المصريين بالسوريين الفارين من الحرب، وأنهم مثلهم مثل المصريين، ولم يحاول أحد استغلالهم أبداً.

هذه هى الحالة الحقيقية أو العلاقات الحقيقية بين الشعبين السورى والمصرى. ولذلك فإن زيارة الوزير سامح شكرى إلى سوريا تأتى لدعم هذه العلاقات ولكى يكون هناك دور عربى فيما يخص الأزمة السورية.

الموقف المصرى

المختلف أن مصر انخرطت فى الأزمة السورية دون أجندة أو مصلحة سياسية، وإنما كان كل ما يشغلها هو الحفاظ على الوحدة السورية، وعودة السلام إلى سوريا، وكانت لديها علاقات متوازنة بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية، والمعارضة هنا المقصود بهم المعارضون أصحاب القضايا والوطنيون لا الذين يتحركون وفق أجندات خاصة بهم وينفذون مخططات تآمرية على الدولة السورية والوطن العربى.

مصر لم تكن لديها أى أطماع فى سوريا أبداً، وإنما كل ما يعنيها كان الحفاظ على وحدة سوريا واستعادة الدولة السورية بمؤسساتها الوطنية، كما أن مصر عندما أرسلت مساعدات إلى سوريا لم تقم بتسييس تلك المساعدات، هى مساعدات إلى الشعب السورى. ومن ثم فإن الموقف المصرى يعبر عن أن الأمن القومى العربى يبدأ من سوريا.