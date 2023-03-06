إصابة أميتاب باتشان بكسر في الضلع أثناء تصوير فيلمه الجديد

أُصيب الفنان الهندي، أميتاب باشتان أسطورة بوليود في ضلعه، خلال تصوير فيلمه المرتقب «بروجيكت كيه» من فئة الخيال العلمي، ويخضع حاليا للعلاج، بحسب ما كتبه عبرمدونته.

ويجري تصوير فيلم الخيال العلمي في مدينة حيدر أباد جنوب الهند، وينتج الفيلم باللغتين الهندية والتيلوغوية، ومن المقرر عرضه عام 2024.

وقف تصوير الفيلم لحين تماثل أميتاب باتشان للشفاء

وكتب الفنان أميتابا تشان صاحب الـ80 عاما، على مدونته أنه أصيب بكسر في غضروف ضلعه، وتعرض إلى مزق عضلي، موضحًا أنّ الإصابة كانت «مؤلمة»، واستشار الطبيب قبل عودته إلى منزله في مدينة مومباي، ونصحه بالراحة، وأوقف تصوير الفيلم إلى أن يتماثل للشفاء.

المعجبون يتجمعون حول منزل أميتاب باتشان

واعتاد المعجبون بالفنان الهندي التجمع حول منزله في مدينة مومباي، ويتمع نجم بوليود بشعبية كبيرة، لذا أخبرهم قائلا «لن أتمكن من مقابلتكم هذا المساء، لا تأتوا.. كل شيء على ما يرام»، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وذاعت شهرة نجم هبوليود الشهير في فيلم «زانجير» أو «السلسلة» عام 1973، وحقق نجومية عالية بما جسده من شخصيات جريئة، وألهم المعجبين بتسريحة شعره وملابسه وصوته، وظهر في أكثر من 200 فيلم هندي، بالإضافة إلى عمله بمجال السياسة، وكان مذيعا تلفزيونيا لفترة.