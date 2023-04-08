ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

حكم تذوق الطعام في نهار رمضان، من الأمور التي حسمها مجمع البحوث الإسلامية، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، إلا أن هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمين فهما وخاصة المتعلقة بصحة الصيام، لذلك أجاب المجمع على سؤال تلقاه عبر صفحته الرسمية جاء نصه كالتالي: «يسأل سائل، أعمل طباخا، هل يجوز لي أن أتذوق الطعام وأنا صائم؟»، وقد أجاب الشيخ أحمد ممدوح الشربيني قائلا: «نقول وبالله التوفيق لا مانع من ذلك بشر ألا يدخل أي شيء إلى الحلق».

ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان؟

وبخصوص السؤال عن حكم تذوق الطعام في نهار رمضان، الذي وصل إلى مجمع البحوث الإسلامية، استعان الشيخ أحمد ممدوح الشربيني، في فتواه بالجواز بشرط ألا يدخل شيء إلى الحلق، لما قاله ابن عباس، إذ أوضح: «لقول بن عباس رضي الله عليهما لا بأس بتذوق الخل أو شيء ما لم يصل إلى الحلق».

دار الإفتاء توضح حكم تذوق الطعام في رمضان

ومن جانبها أجابت دار الافتاء المصرية، على سؤال حكم تذوق الطعام في رمضان، الذي ورد إليها كان نصه: «كنت صائمة من أيام ونسيت وتذوقت الأكل وأنا أعده، ثم أكملت يوم الصيام، فهل الصيام صحيح أم باطل».

وأجابت الدار في فيديو بثته على قناتها بموقع يوتيوب: «لا شيء في هذا الصيام، هذا الصيام صحيح لأن النسيان في أثناء الصوم لا يفسده سواء كان هذا الصيام نافلة أو فرض، فمتى فعلتِ ذلك ناسية في أثناء الصيام فالصوم صحيح، يصح انك تكملي اليوم صائمة ولا شيء عليكِ في هذا النسيان».