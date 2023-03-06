التحقيق مع مدير وسكرتير ومعاون مدرسة في بني سويف للإهمال

قرر الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلغاء تكليف مدير مدرسة ثانوية زراعية وسكرتير ومعاون المدرسة، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، إثر تقصيرهم في عملهم.

جولة مفاجئة في مدرسة الفشن الثانوية الزراعية

وفاجئ وكيل تعليم بني سويف يرافقه مدير عام التعليم الفني، اليوم الإثنين، ومدير إدارة الفشن التعليمية، مدرسة الفشن الثانوية الزراعية، في ضوء توجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، باستمرار وتكثيف المتابعة الدورية لسير المنظومة التعليمية بالمدارس، للاطمئنان على انتظام الدراسة والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

تفقد الحجرات الدراسية والأنشطة داخل المدرسة

وتضمنت الزيارة تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة والتقى وكيل الوزارة عددا من الطلاب، وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار، مستمعاً لآرائهم حول العملية التعليمية والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة الطلابية، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة، حيث تبين وجود تقصير وخلل في سير العملية التعليمية بالمدرسة.

قصور بمنظومة عمل المدرسة

وقرر وكيل الوزارة إلغاء تكليف مدير وسكرتير ومعاون المدرسة، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي، وعدم المتابعة الجادة، وعدم انضباط العملية التعليمية، والتقصير في أداء العمل، وفي أوجه القصور التي تم رصدها بمنظومة عمل المدرسة والإهمال في متابعة مشروع رأس المال وتداعياتها على العملية التعليمية.

التوجيه باستمرار أعمال النظافة بالمدرسة

وشدد وكيل التعليم، على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف المراحل التعليمية والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب مؤكداً أهمية جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية.