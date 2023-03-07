بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023 اليوم.. اعرف الخطوات بالتفصيل

بدأ أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبون في أداء فريضة الحج، التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023، اعتبارًا من اليوم، على أن يستمر التقديم حتى الاثنين 20 مارس، وفق ما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنّه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة خلال النصف الأول من أبريل المقبل.

إجراءات التقدم لحج الجمعيات الأهلية 2023

وأوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنّه يمكن التقديم إلكترونيا من خلال https://hij.moi.gov، أو ورقيا واتباع إجراءات التقدم الورقية لحج الجمعيات الأهلية كما يلي.

- توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب.

- تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتي تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج وتوقع على صحتها، وتتحمل المسؤولية حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية، وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم المقبل.

- تقدم طلبات الحج بعد اعتمادها من الجمعية أو المؤسسة للإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية أو المؤسسة على النموذج المشار إليه مستوفي البيانات ومرفق به «صورة شخصية حديثة - صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخه»، وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان عن فتح باب التقديم.

- يتم التأكيد على مراجعة بيانات استمارة الحج مع مقدم الطلب بعناية فائقة طبقا للمستندات المقدمة من الحاج نفسه و مراعاة المرافقين، لتفادي الأخطاء التي قد تحدث من عدم المراجعة.

- يحصل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغا وقدره 120 جنيها عن كل متقدم مقابل مصروفات التسجيل بالبوابة المصرية الموحدة للحج، وتقوم الجمعية أو المؤسسة بإيداع المبلغ بحساب المؤسسة ببنك مصر رقم 1220001000000083 على مستوى فروع البنك.