إصابة نجار وسائق في انقلاب دراجة نارية بالمنيا

أصيب مساء اليوم الاثنين، نجار وسائق في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بمركز سمالوط شمال المنيا، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب دراجة نارية

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الصعيد الزراعي بمدينة سمالوط، نتيجة السرعة الزائدة.

نقل نجار وسائق للمستشفى

تسبب الحادث في إصابة محمد عاطف محمد، 26 سنة، نجار، وعبده قدري محمد، 18 سنة، سائق، يقيمان بمركز سمالوط، وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة شخصين في حادث

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا تلقت أمس إخطارا باصطدام سيارة ميكروباص بـ«توك توك» على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية السريرية بالوحدة المحلية لبني خالد في شرق النيل بمركز سمالوط، بسبب السرعة.

وأسفر الحادث عن إصابة مصطفى يحيى، 12 عاما، طالب، وعمر بهاء، 16 عاما، طالب، يقيمان بنفس القرية التي شهدت الحادث، وتم نقلهما للمستشفى النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.