القنوات الناقلة لمسلسل «1000 حمد الله على السلامة» رمضان 2023

تحددت القنوات الناقلة لمسلسل «1000 حمد الله على السلامة» بـ شهر رمضان 2023، بشكل رسمي، بعد أن أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عرض المسلسل على مجموعة قنوات سي بي سي، حيث سيعرض المسلسل عبر قناة سي بي سي وسي بي سي دراما.

مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» من انتاج العدل جروب

مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» من بطولة الفنانة يسرا وشيماء سيف وعنبة وأوتاكا وآدم الشرقاوي.

مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» بطولة يسرا

مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» من إنتاج شركة العدل جروب، تجسد يسرا شخصية دكتورة اسمها سميحة جاهين السويسي، التي تعود إلى مصر بعد فترة غياب طويلة.