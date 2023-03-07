حظك اليوم الثلاثاء وتوقعات الأبراج عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد الأبراج الاثنى عشر اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023.

في السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس، وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الحمل 7-3-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تعتني اليوم بصحتك ولا تستنزفها وتذكر أن للطاقة حدود.

حظك اليوم برج الحمل 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يدفعك اليوم للبحث بجدية عن حل لسوء تفاهم ومن المهم أن تنظم جهودك وأفكارك واقتصد في إعلان أخبارك.

حظك اليوم برج الثور 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يدعمك وعليك أن تستفيد من إيجابيات اليوم.

حظك اليوم برج الثور 7-3-2023 على الصعيد المهني

يدعمك الفلك واليوم مناسب لتحديد أهدافك وتحديد وجهتك المستقبلية.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-3-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس وعليك اليوم أن تهتم بواجباتك ومن المهم أن تحذر التسرع.

حظك اليوم برج الجوزاء 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. لا شيء يرضيك، انتبه كي لا تفقد من يحبونك.

حظك اليوم برج السرطان 7-3-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل العلاقات يعمل لصالحك ويمدك بصفاء الذهن وهدوء الأعصاب ويمنحك فرص متعددة وتدير العقول بلباقتك.

حظك اليوم برج السرطان 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويمدك اليوم بالشجاعة للقيام بخطوة جريئة.

حظك اليوم برج الأسد 7-3-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المال وعليك اليوم أن تهتم بتنظيم أعمالك ونفقاتك كي تتجنب الأخطاء وتجتاز الأزمات.

حظك اليوم برج الأسد 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالابتعاد عن جميع أنواع المواجهات والمناقشات وانتبه من الغضب.

حظك اليوم برج العذراء 7-3-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزا وعليك بالصبر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع من تحب أو مع شريك الحياة.

حظك اليوم برج الميزان 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر.. استرخ واعتن بصحتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الميزان 7-3-2023 على الصعيد المهني

الفلك ينصحك اليوم أن تتروى وتحترس وتدرس الأمور أولا.. لا تعلن أيضا عن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم برج العقرب 7-3-2023 على الصعيد المهني

قد تناقش اليوم عملا جديدا أو فكرة مختلفة ومميزة.

حظك اليوم برج العقرب 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر مما يجعل اليوم مناسبا لتوطيد علاقتك بالأحباب والأصدقاء ومناسب للاحتفال معهم، وفق حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج القوس 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتحكم في تمردك على الآخرين.

حظك اليوم برج القوس 7-3-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس.. كن واقعيا ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك وراجع موقفك ومواقف الآخرين إذا أردت أن تصل للحقيقة.

حظك اليوم برج الجدي 7-3-2023 على الصعيد المهني

قد تخطط لرحلة أو لقاء يربطك بإحدى الجهات الأجنبية وتتمتع اليوم بذهن صافي وقدرة على التخطيط الجيد.

حظك اليوم برج الجدي 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحظ يعدك بتغيير إيجابي في محيطك ويحمل لك اليوم الآمال والتطورات على جميع الأصعدة.

حظك اليوم برج الدلو 7-3-2023 على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل المدخرات وعليك اليوم ألا تغامر وأن تخطط وتدرس جيدا إذا أردت تنميةً لأعمالك ومدخراتك.

حظك اليوم برج الدلو 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

المستقبل تتضح معالمه وتجد الطريق الذي تتبعه، فقط اهدأ لتسيطر على الأمور!

حظك اليوم برج الحوت 7-3-2023 على الصعيد المهني

من المهم اليوم أن تتصرف بحكمة وأن تتحكم في انفعالاتك إذا استفزك البعض، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 7-3-2023 على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في مواجهة برجك مما يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا مع من تحب أو مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.