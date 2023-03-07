شباب خطفهم الموت بعد زواجهم بأيام.. «مالحقوش يفرحوا»

وقائع كثيرة شهدها عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، لشباب توفوا بعد زواجهم بأيام قليلة، لتتحول زغاريد ولمة الأفراح إلى بكاء وعويل وحُزن يملأ الصدور.

وفاة شاب بطنطا بعد أسبوعين من عقد قرانه

وخيَّمت حالة من الحُزن علي أهالي قرية «دفرة»، التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية، بعد وفاة شاب يُدعي حسام السيد، أول أمس الأحد، إثر معاناة مع مرض السرطان، وذلك بعد أسبوعين من عقد قرانه.

وشُيع جثمان الشاب من مسجد «الرحمن الرحيم»، عقب صلاة العشاء، وأداء صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه، في مشهد جنائزي مهيب، ووسط بكاء وانهيار الأهل والأصدقاء.

مصرع شاب بالسويس بعد زفافه بأيام قليلة

وفي شهر فبراير الماضي، لقي شاب يُدعي عبد الرحمن محمد إمام، فني ميكانيكي بهيئة قناة السويس، مصرعه في حادث مروري بمنطقة بورتوفيق، عقب أيام قليلة من زفافه، وذلك أثناء قيادته دراجة نارية، حيث سقط منها وصدمته سيارة وفارق الحياة بعد أن فشلت محاولات إنقاذه.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي السويس، حزنًا على وفاة الشاب، والذي احتفل بزاوجه قبل وفاته أقل من شهر بحضور الأهل والأصدقاء، وزملائه بهيئة قناة السويس، خاصةً أنه كان مشهود له بالكفاءة، والإخلاص، والحرص على أداء عمله.

وفاة شاب بالغربية بعد 3 أشهر من زواجه

وفي شهر نوفمبر من عام 2022 الماضي، لفظ الشاب عبد الرحمن كمال مجدي، أنفاسه الأخيرة، متأثراً بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء نومه، داخل شقته السكنية بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، صباح اليوم، بعد زفافه بـ3 أشهر، وسادت حالة من الحُزن الشديد لدي أسرته وأصدقائه حزناً على فراقه.

مصرع شاب في قنا عقب ساعات من حفل زفافه

وفي شهر أكتوبر 2022 الماضي، سادت حالة من الحُزن بين أهالي قرية القرية، التابعة لمركز نقادة، بمحافظة قنا، بعد وفاة شاب يُدعي أحمد عبد الباقي، متأثرًا بإصابته في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقته بعد ساعات من حفل زفافه.

وودّع الآلاف من أبناء القرية الشاب بالدموع حزنًا على فراقه والحادثة الأليمة التي تعرض لها بعد ساعات من حفل زفافه لتتحول الأفراح إلى حُزن بقريته.