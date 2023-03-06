مقدمة برنامج «مراتي في ورطة» لإيمان الحصري: نرتب المقلب مع الزوج قبل الحلقة

قالت سارة زادة، مقدمة برنامج «مراتي في ورطة»، إن هدف البرنامج استفزاز الضيفة بالاتفاق مع زوجها، موضحة أن الاتفاق مع الزوج يكون قبل بدء البرنامج بربع ساعة، لافتة إلى أنه يتم التعرف من الزوج على كل ما يحبه وأشياء أخرى تجعل زوجته تشك فيه.

الزوج لا يعلم بالمقلب في البداية

وأضافت سارة زادة خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة «dmc»، أن الزوج لا يعلم في البداية أنه مقلب، والبعض من الرجال اعتذر وآخرين باعوني وسط الحلقة.

مواقف مع الضيوف

وتابعت: «بعض الضيوف ضربوني، وصعبت عليا سيدة حامل، وفي النهاية بصالحهم وأطبطب عليهم»، مؤكدة أن البرنامج جدد الحب مع الرجل وزوجته.

وأكدت سارة زادة أن برنامج «مراتي في ورطة»، نجح وقتها بشكل كبير لدرجة أنني لم أجد عملا آخر يكون أفضل منه، وهي تجربة جميلة لن تتكرر.