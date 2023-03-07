تفاصيل مقتل صاحب مخبر وإصابة ابنه على يد مسجل خطر في دار السلام

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل صاحب مخبز وإصابة ابنه بعدة طعنات من سلاح أبيض «سنجة»، على يد مسجل خطر بمنطقة دار السلام، أنَّ المجني عليهما رفضا وقوف المتهم أمام الفرن لبيع المخدرات؟

وأضافت التحريات أنَّ مشادة كلامية بينهما وتدخل أهالي المنطقة لفضها وانصرف المتهم، لكن المتهم عاد مرة أخرى وهو يحمل سلاح أبيض، وسدد للمجني عليه الأول عده طعنات حتى سقط على الأرض، وعندما شاهد الابن الاعتداء على والده تدخل لمنعه فسدد له المتهم طعنتين حتى سقط الابن على الأرض، وتمكّن المتهم من الهرب، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وعرضه على النيابة العامة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول مسن وابنه مصابين بعده طعنات ووفاة الأب ودخل الابن للرعاية المركزة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعي م ي في العقد الخامس من العمر صاحب مخبز، وبالفحص تبين إصابته بعده طعنات في الصدر والبطن.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لـ مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني

ضبط المتهم

وكشفت التحريات أنَّ وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر بسبب قيام المجني عليهما بمنعه من بيع المخدرات أمام الفرن الخاصة بهما، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.